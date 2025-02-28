Manisa'da yolcu treninin çarptığı kişi ağır yaralandı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:01

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:01

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Manisa Garı'na doğru hareket etmekte olan yolcu treni, hemzemin geçidin olmadığı bölgede Muhammed Polat'a (33) çarptı.

Trenin altında kalarak ağır yaralanan Polat, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Polat'ın sağ bacağının ampüte olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın olduğu yerde hemzemin geçidin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.