Manisa'da yolcu treninin çarptığı kişi ağır yaralandı!

Şehzadeler ilçesinden geçen tren yolunda yürüyen 33 yaşındaki Muhammed Polat, tren çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağ bacağı ampüte olan Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Manisa'da yolcu treninin çarptığı kişi ağır yaralandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:01

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Manisa Garı'na doğru hareket etmekte olan yolcu treni, hemzemin geçidin olmadığı bölgede Muhammed Polat'a (33) çarptı.

Trenin altında kalarak ağır yaralanan Polat, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Polat'ın sağ bacağının ampüte olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın olduğu yerde hemzemin geçidin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #Manisa #yolcu treni #Soruşturma

İlgili Haberler

Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü: 1 yaralı

Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü: 1 yaralı
Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
Tokat'ta faciadan dönüldü: PTT aracına tren çarptı!

Tokat'ta faciadan dönüldü: PTT aracına tren çarptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler