1 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki bıçaklı kavgada 4 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

1 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki bıçaklı kavgada 4 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:47

Bostanlı Mahallesi'nde Ö.H'nin (22) bıçakla sırtından yaralandığı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Bostanlı Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada Ö.H. bıçakla sırtından yaralanmış, olaya karışan 6 zanlı polislerce gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #kavga #İzmir

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