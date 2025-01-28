1 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki bıçaklı kavgada 4 tutuklama
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bostanlı Mahallesi'nde Ö.H'nin (22) bıçakla sırtından yaralandığı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
NE OLMUŞTU?
Bostanlı Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada Ö.H. bıçakla sırtından yaralanmış, olaya karışan 6 zanlı polislerce gözaltına alınmıştı.
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