İstanbul Beylikdüzü'nde mekanda 'hesap' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir mekanda, hesap yüzünden başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kadın ve erkeklerin yer aldığı kalabalık grup, mekanda büyük bir kaos yarattı. O anlar kameraya yansıdı.
Beylikdüzü'nde bulunan bir mekanda, "hesap" yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.
Olay, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Görüntülerde, kadın ve erkeklerden oluşan kalabalık bir grubun, mekanda ödenmesi gereken hesap yüzünden birbirine girdiği ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer alıyor.
Söz konusu anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #kavga #beylikdüzü
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