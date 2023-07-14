Sinop’ta vahşet: Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:02

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:06

Sinop’un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi’nde gece 02.30 saatlerinde; Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri 04.00 saatlerinde giderek yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.