Sinop’ta vahşet: Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı
Sinop’un Dikmen ilçesinde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, evlerinde ölü olarak bulundu. Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi.
Sinop’un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi’nde gece 02.30 saatlerinde; Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri 04.00 saatlerinde giderek yangına müdahale etti.
Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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