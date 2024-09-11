1 kişinin hayatını kaybettiği kazada polis ehliyetsiz çıkmıştı: Kaza anı kamerada!
İstanbul Şişli’de polis aracının kaldırımda yürüyen iki kadına çarptığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu olayda yaralanan bir kadın hayatını kaybederken, polisin ehliyetsiz olduğu ortaya çıkmıştı.
Kaza, 10 Eylül tarihinde Şişli Büyükdere Caddesi’nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana gelmişti. Cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarpmıştı.
Ergül Kaya’nın ağır şekilde yaralandığı kazada, Ayşegül Tufan ise hafif şekilde yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilmişti. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Ergül Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazayı yapan polis memuru ise gözaltına alınmıştı.
Öte yandan Cumhuriyet'in Emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre aracı kullanan polisin ehliyetsiz olduğu ortaya çıkmıştı.
KAZA ANI KAMERADA
Polis memurunun kaldırımda yürüyen iki kadına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde polis aracının geri manevra yaparak iki kadına çarptığı, ardından vatandaşların olay yerinde toplandığı görülüyor.
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