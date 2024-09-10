Ağır yaralanan anne hayatını kaybetmişti... Şişli'deki polis aracı kazasında polis 'ehliyetsiz' çıktı!
Şişli, Büyükdere Caddesi Cevahir AVM yanında sabah saatlerinde bir polis aracı kaza yapmış, anne-kız yaralanmıştı. Ağır yaralanan anne hayatını kaybederken; aracı kullanan polisin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi mevkisinde, Cevahir AVM'nin yanında bulunan Starbucks binasının önünde, sabah saatlerinde polis aracı geri geri gelirken Ergül Kaya (43) ile Ayşegül Tufan'a (24) çarptı
Kazada, anne ve kızı yaralanırken; olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Annenin duvara sıkıştığı, kızının ise bacağından yaralandığı öğrenildi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Ergül Kaya hayatını kaybetti, kızı Tufan'ın ise tedavisi sürüyor.
Ergül Kaya'nın cenazesi hastaneden alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Çankırı'ya götürüldü.
POLİS 'EHLİYETSİZ' ÇIKTI
Öte yandan Cumhuriyet'in Emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre; aracı kullanan polisin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
ÖLEN KADININ EŞİ KONUŞTU: 'İŞE İTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI'
Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin işe gitmek için saat 08.30'da evden çıktığını ve alışveriş merkezinin önünde kazanın yaşandığını söyledi.
Eşinin kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını belirten Kaya, "Hastanede uğraşmışlar, doktorlar 20-25 dakika kalp masajı yapmış ama hayata döndürememişler, vefat etti" ifadesini kullandı.
Ergül Kaya'nın akrabası Recep Turan da baldızının sabah geri manevra yapan polis arabasının çarpmasıyla hayatını kaybettiğini söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, POLİS GÖZALTINDA
Polis memuru G.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve gözaltına alındı. Öte yandan ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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