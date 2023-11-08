1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yeni gelişme: 2 tutuklama!
Fethiye ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Çavuş (31) bıçakla yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.Ç. (21) ile M.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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