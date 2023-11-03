Anbean kaydedildi... Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:04

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:14

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde geçen Pazartesi günü döner bıçaklı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; kimliği belirsiz ellerinde döner bıçağı olan bir grup, sokaktaki bir marketin önünde gördükleri iki kişiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Marketin önü bir anda karışırken, şahıslarla kavga eden gruptan biri ise yumruklarla karşılık verdi. O sırada diğerleri döner bıçaklarını bir kişiye doğru savururken yaşanan kavga, saldırıya uğrayanların markete girmesi ve döner bıçaklı grubun dağılması ile son buldu.

Kavganın sebebi henüz bilinmezken hafif yaralanan gençler, karakola giderek şikâyette bulundu. Yaşanan o kavga anı ise, marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"GÖRDÜKLERİ YERDE SALDIRIYORLAR"

Olay anında saldırıya uğrayan gençlerden biri, şöyle konuştu:

“Ağabeyleri başlarında duruyor, 20-30 kişi milletin üzerine saldırıyorlar. Millete zarar veriyorlar. Biz de bu durumdan artık şikâyetçi olmaya başladık. Çocukları gördükleri yerde saldırıyorlar. Hepsinde döner bıçağı vesaire var. Tanımalarına gerek yok. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Gençler birden bire saldırdılar. Zaten kamera kayıtları da var. Kavgadan sonra herkes evine dağıldı. Yaralananlar karakola gidip şikayette bulundu. Bazılarını da tanıyorum. Yaptıkları yanlış.”