1 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı... Silahlı saldırı soruşturmasında çok sayıda gözaltı!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:48

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ahmet Tokuş Bulvarı Yürüyüş Yolu’nda 20 Şubat Salı günü tartıştığı Ömer Karaman’ı (42) öldüren, V.A.'yı da yaralayan şüpheli için, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgisi bulunan M.E. ile birlikte yakalanan 10 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri alınarak getirildi.

Öte yandan silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanan V.A. adlı şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.