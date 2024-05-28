1 kişiyi bıçaklayarak öldürmüştü, müebbet hapis cezası aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:57
1 kişiyi bıçaklayarak öldürmüştü, müebbet hapis cezası aldı
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13 Aralık 2023’te Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı S.D., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, R.D. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, cinayeti işleyen R.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık R.İ. ve taraf avukatları hazır bulunurken; tutuksuz sanıklar V.D. ve R.D. duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözü sorulan sanık R.İ., "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık R.İ.’nin S.D.’ye karşı ‘kasten öldürme’ suçu işlediği gerekçesiyle müebbet, R.D.’ye yönelik de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık R.D.’ye ise 3 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanık V.D.’yi ise 2 bin 140 TL para cezasına çarptırdı.


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