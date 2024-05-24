Kayseri'de vahşet: 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi tarafından 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:51
Kayseri'de vahşet: 3 ayağı kesilmiş halde bulunan kedi öldü
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Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Alınan kedi, kent merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedaviye alındı. Ancak kedi, 2 gün sonra öldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı kişi ve kişilerce kesilmiş olabileceği ya da tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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