1 kuruş borca haciz gönderdiler: SGK il müdürü görevden alındı!
Antalya’da SGK’nin ‘1 kuruş’ borca haciz gönderdiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu olayın sorumlusu SGK il müdürünün görevden alındığı öğrenildi.
Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 kuruş borcu olan bir yurttaşa haciz işlemi başlatıldığını duyurmuştu.
Cenkci yaptığı yeni paylaşımda, söz konusu durumda sorumlu SGK il müdürünün görevden alındığını aktardı.
Paylaşım şu şekilde:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşın 1 Kuruş borcuna haciz gönderen SGK’nın il müdürünü görevden aldı.
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru görevden alınarak yerine Mehmet Tanrıöver 8 Ekim 2024 tarihi itibari ile atandı.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşın 1 Kuruş borcuna haciz gönderen SGK’nın il müdürünü görevden aldı.— Mehmet Akif Cenkci (@ma_cenkci) October 9, 2024
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru görevden alınarak yerine Mehmet Tanrıöver 8 Ekim 2024 tarihi itibari ile atandı. #SGK https://t.co/N2zDKnFVd4
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