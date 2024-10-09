1 kuruş borca haciz gönderdiler: SGK il müdürü görevden alındı!

Antalya’da SGK’nin ‘1 kuruş’ borca haciz gönderdiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu olayın sorumlusu SGK il müdürünün görevden alındığı öğrenildi.

1 kuruş borca haciz gönderdiler: SGK il müdürü görevden alındı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 18:38

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 kuruş borcu olan bir yurttaşa haciz işlemi başlatıldığını duyurmuştu. 

Cenkci yaptığı yeni paylaşımda, söz konusu durumda sorumlu SGK il müdürünün görevden alındığını aktardı.

Paylaşım şu şekilde: 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşın 1 Kuruş borcuna haciz gönderen SGK’nın il müdürünü görevden aldı. 

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru görevden alınarak yerine Mehmet Tanrıöver 8 Ekim 2024 tarihi itibari ile atandı.”


Etiketler: #SGK #haciz

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