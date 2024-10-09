1 kuruş borca haciz gönderdiler: SGK il müdürü görevden alındı!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 18:38

Güncelleme: 09.10.2024 - 18:38

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 kuruş borcu olan bir yurttaşa haciz işlemi başlatıldığını duyurmuştu.

Cenkci yaptığı yeni paylaşımda, söz konusu durumda sorumlu SGK il müdürünün görevden alındığını aktardı.

Paylaşım şu şekilde:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşın 1 Kuruş borcuna haciz gönderen SGK’nın il müdürünü görevden aldı.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru görevden alınarak yerine Mehmet Tanrıöver 8 Ekim 2024 tarihi itibari ile atandı.”