1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken yarın dışarı çıkacak yurttaşlar yolların durumunun merak ediyor. Peki, 1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı?

1 MAYIS İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş bölgelerinde geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacaktır.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (SABAH 06.00 İTİBARIYLA)

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.

Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.

TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMELERİ

Metro (M2 Hattı): Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmete kapalı olacaktır.

Füniküler: F1 Kabataş-Taksim hattı seferleri durdurulmuştur.

Vapur/Motor: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde seferlerde düzenlemeler ve kısıtlamalar yapılabilir.

Otobüs ve Metrobüs: Genel olarak hizmet vermeye devam edecek ancak güzergah değişiklikleri ve yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilir.