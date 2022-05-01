Son Dakika: Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti; gözler bu açıklamaya çevrildi!

01 Mayıs 2022 Pazar, 10:02

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'e emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bilgin, “Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum" demişti.

OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile artış gösterdi. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN 500 LİRAYA YAKLAŞACAK

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lilerde 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.