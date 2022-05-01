Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs paylaşımı: 'Hiç umutsuzluğa kapılmayın'

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:01

Türkiye'de bir 1 Mayıs daha, yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor. Birçok siyasi isim de bugüne özel paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir mesaj yayımladı.

Paylaşımında Türkiye'nin mevcut sosyoekonomik durumundan yola çıkarak AKP iktidarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil" dedi.

"ÜLKE OLARAK CİDDİ BİR SOSYOEKONOMİK BUHRAN YAŞIYORUZ"

"1 Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" sözlerini kullanan CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz. İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil...

Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs"