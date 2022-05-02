1 Mayıs’ta gözaltına alınan HKP’liler serbest bırakıldı: Taksim vatanımızı tekrar fethedeceğiz

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:28

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda toplanan ve Taksim’e yürümek isteyen HKP yöneticileri ve üyelerine polis müdahale etmişti.

Gözaltına alınan HKP’liler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu arada ifadeleri alınan HKP’liler gece saat 01.00 sıralarında serbest bırakıldı.

"TAKSİM VATANIMIZI TEKRAR FETHEDECEĞİZ"

Konuya ilişkin HKP’nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs’ın Türkiye’deki anavatanı olan Taksim’e doğru Beşiktaş’tan yürüyüşe geçtikleri sırada gözaltına alınan yoldaşlarımız serbest bırakıldı. Sözümüzdür: Yine geleceğiz. Taksim’i özgürleştireceğiz. Eninde sonunda Taksim vatanımızı tekrar fethedeceğiz."

https://twitter.com/kurtuluspartisi/status/1520885109955641344