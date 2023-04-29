Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:40

Güncelleme: 29.04.2023 - 15:40

1 Mayıs Pazartesi günü İşçi Bayramı olması nedeniyle "Bankalar açık mı?, Noterler açık mı?, 1 Mayıs'ta hangi kurumlar kapalı?, 1 Mayıs'ta okullar açık mı?" gibi soruların yanıtları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta banka, noter ve PTT açık mı? 1 Mayıs'ta nöbetçi noter var mı? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS'TA BANKA, NOTER VE PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve banka, noter, PTT gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması nedeniyle kapalı olacak. Noter, banka ve PTT şubelerinde işlemler ayın ilk iş günü olan 02 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

1 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTER AÇIK MI?

Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verir. Hangi noterin nöbetçi olduğu bilgisine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09:00-16:00 arası, Pazar günleri ise 10:00-14:00 arasında hizmet verir. 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geldiği için nöbetçi noterler açık olmayacak.

1 MAYIS PAZARTESİ HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.