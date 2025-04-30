Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:41

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:41

1 Mayıs, Türkiye'de işçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanırken, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan yurttaşlar, bu özel günde hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 1 Mayıs'ta eczaneler kapalı mı?

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen yurttaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Perşembe günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

1 MAYIS SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran yurttaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde hizmet vermemektedir.