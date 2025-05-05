1 Mayıs’ta orman muhafaza memuruna taşlı saldırı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:10

1 Mayıs İşçi ve Emekçinin bayramı, İzmir’de acı bir olaya sahne oldu. Normal koşullarda izinli olması gereken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Orman Muhafaza Memurları, taşlı saldırıya uğradı. Türkiye’nin geldiği noktayı anlatan saldırıda, Tarım Orman-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Uyesi Sadık Albayrak dizinden yaralandı.

Olayı Cumhuriyet’e anlatan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, 5 kişilik bir aileye orman işgali kapsamında zabıt tutulduğunu söyledi. Orman kapsamında kapatılan yolların olası bir orman yangınına karşı açıldığını söyleyen Kurt, söz konusu işlemlerin ardından hakkında işlem uygulanan aileden bir kadının memurlara küfür ederek tehditler savurduğunu söyledi

Tehditlerin ardından memurların arabaya binerek 300-400 metre ileriye kaçtıklarını belirten Kurt, “Kaçtıkları yere gelerek ormanın içinden memurlara küfürler ederek tehdit ederek taş fırlatmışlar. Kaldırım taşı büyüklüğünde bir taş Sadık Albayrak’ın dizine isabet etti. Yüzlerce orman parselini işgal etmişler, memurlar yoğun bir şekilde olayın üstüne gidince saldırıda bulundular” dedi. Kurt, “1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tatil günü demeden, yangın dönemi başlamadan bölgeyi orman yangınlarına hazırlayan memurlara saldırdılar. İşin sıkıntılı tarafı şu; ne bölge müdürlüğü ne de genel müdürlükten olayı kınayan hiçbir açıklama duymadık. Başka sendika üyesine saldırı olduğu zaman orman bölge müdürü ayağına gidiyor mağdur kişinin. Bizim sendikamızdan dolayı mı böyle yapılıyor anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

‘MEMURA SIKILAN HER YUMRUK, DEVLETİN VİCDANINA ATILMIŞ TOKATTIR’

Sabırlarının taştığını belirten Kurt, “Bu saldırılar sadece bireye değil; doğaya, kamu görevine ve devletin vicdanına yönelmiştir. Hiç kimse, bu ülkenin ormanlarını korumakla görevli emekçileri tehdit edemez, darp edemez, itibarsızlaştıramaz” dedi. Yetkililere “artık görmezden gelmeyin” diyerek seslenen Kurt, “Görev başındaki memura yönelen her saldırı, devlete, kamu düzenine ve doğaya karşı işlenmiş bir suçtur. Görev başındaki bir memura sıkılan her yumruk, devletin vicdanına atılmış bir tokattır” diye konuştu. Saldırıların çözülmesi için gerekirse hukuki düzlemde mücadele edeceklerini belirten Kurt, “Etkin yasal koruma mekanizmaları devreye alınmalı, saldırganlar hakkında cezai süreçler kararlılıkla işletilmeli, muhafaza memurlarının sahadaki güvenliği için somut önlemler acilen hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.