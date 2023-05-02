1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen 192 kişi gözaltına alındı

İstanbul 1 Mayıs nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı'na girmek isteyen 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:27
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1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim'de dün polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana çıkan bütün sokaklarda polis ekipleri görev aldı. Buna rağmen farklı noktalarda toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

Polis ekiplerince yapılan müdahalelerde dün 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı araçlarıyla emniyete götürülen 192 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 


1 Mayıs Taksim Meydanı

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