1 milyon 533 bin liralık vurgun... Osmaniye'de dolandırıcılık: 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

1 milyon 533 bin liralık vurgun... Osmaniye'de dolandırıcılık: 2 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:42

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet sitesi üzerinden yaptığı alışverişte 50 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, Yılmaz A. ve Samet Can K'nin internet sitesi kurarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Ekipler, 17 dosya kapsamında vatandaşları 1 milyon 533 bin lira dolandırdığı belirlenen 2 şüpheliyi Mersin'deki adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #osmaniye

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