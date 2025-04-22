1 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçak parfüm' operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:46

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında A.C.Ü. isimli şahın aracından şüphelenen jandarma ekipleri aracı durdurarak arama yaptı.

1 MİLYON 170 BİN TL DEĞERİNDE

Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 170 bin TL değerinde 780 adet gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirilirken A.C.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.