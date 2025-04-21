Gaziantep'te 'pompalı tüfekli' dehşet: Husumetlisi tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti!

Gaziantep’te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan Hayri Taşkın (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 'pompalı tüfekli' dehşet: Husumetlisi tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:04

Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde gece saatlerinde, 47 yaşındaki Hayri Taşkın ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine husumetlilerden biri otomobilden çıkarttığı pompalı tüfek ile Hayri Taşkın’a ateş etti. Saçmaların hedefi olan 4 çocuk babası Taşkın, ağır yaralanarak yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN 47 YAŞINDAKİ ADAM KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın’ı Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Hayri Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAÇAN KATİL ZANLISINI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan katil zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #gaziantep #Gaziantep Şehir Hastanesi

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