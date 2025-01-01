1 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:43

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:43

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralık ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli şahsın kaçakçılık yaptığı ihbarı üzerine şahıslara ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 366 bin TL olan, 12 bin 615 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 78 adet gümrük kaçağı puro, 61 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 53 kg gümrük kaçağı çay, 3 bin 100 adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi.

16 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.