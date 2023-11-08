1 milyon TL'lik medikal dolandırıcılığa 4 gözaltı

Kayseri'de medikal malzeme satışından kar payı vaadi ile 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:08
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Medikal malzemesi satışı yapan 4 kişi, kar payı vaadiyle 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alındı. 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.


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