4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 zanlı gözaltına alındı!
Sinop ile Samsun, Sakarya ve Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettikleri uyuşturucuyu kentte satışa sunan 34 şüphelinin yakalanması için Sinop ile Samsun, Sakarya ve Kastamonu'da belirlenen 22 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.
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