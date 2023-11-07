Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:30

Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve 'Filistin'in cesur kızı' olarak anılan Ahed Tamimi gözaltına alındı. Tüm dünyanın konuştuğu Ahed Tamimi'nin hayatı merak edildi. Peki, Ahed Tamimi kimdir, kaç yaşında? Filistinli aktivist Ahed Tamimi neden gözaltına alındı?

AHED TAMİMİ KİMDİR?

Ahed Tamimi 31 Ocak 2001'de Bassem et-Temimi ve Neriman et-Temimi'nin kızı olarak Nabi Saleh köyünde doğan Tamimi, ilk olarak 2012 yılında henüz 11 yaşındayken bir İsrail askerini yumruk atmayla tehdit etmeye çalışmasıyla basına yansıdı. Aynı yıl Türkiye'de Başakşehir Belediyesi tarafından “Hanzala cesaret Ödülü”ne layık görüldü. 2016'da erkek kardeşini taş attığı gerekçesiyle gözaltına almaya çalışan askerlerden kurtarmaya çalışırken basına yansıdı. 15 Aralık 2017'de ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında çıkan protestolarda silahlı iki İsrail askerine bağırırken, vururken ve tekme atarken görüntülenen kadınlar arasında yer aldı.

Daha sonra 19 Aralık 2017'de İsrail yetkililer tarafından bir askeri tokatladığı için gözaltına alındı. Olay filme alındı ve viral oldu ve gözaltı süresi 6 kez uzatıldı. Kendisine 12 farklı suç yönetilen Tamimi, yaklaşık 3 ay sonra İsrail'deki bir askeri mahkemede yargılandı ve 8 ay hapis cezası aldı. Uluslararası Af Örgütü kendisinin serbest bırakılması çağrısı yaparken, Amerikalı siyahilerin sembol ismi Rosa Parks’a da benzetildi. 29 Temmuz 2018'de serbest bırakıldı.

4 Nisan 2018'de Tamimi'yi sorgulayan iki İsrailli görevlinin taciz ve tehditlerine uğradığı video yayımlandı. Tamimi bu kişiler hakkında dava açtı.

AHED TAMİMİ ÖDÜLLERİ

Filistin'de İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan cesur kız Ahed Tamimi, 2012 yılında davetli olarak geldiği İstanbul'da ''Hanzala Cesaret ödülü''nü aldı.

AHED TAMİMİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Filistinli eylemci Ahed Tamimi'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki evine yapılan baskınla gözaltına alındığı açıklandı.