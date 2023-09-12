1 milyonluk yatırımı bir gecede yok oldu
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde geçen yıl yatırım için 1 milyonluk kablo satın alarak evinin altındaki depoya koyan işadamı, günler sonra deponun kapısını açtığında hayatının şokunu yaşadı.
Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren işadamı E.Y., geçen yıl yatırım maksadıyla 1 milyon lira değerinde kablo satın alarak, 736 Sokak'ta bulunan evinin altındaki depoya koydu.
Ara sıra depoyu kontrol eden E.Y., en son 40 önce uğradığı deposunun açık olduğunu fark edip, içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Kablolarının neredeyse tamamının çalındığını gören E.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Depoda inceleme yapan olay yeri inceleme ekibinin de çalışmasının ardından işadamı E.Y. şikayetçi olmak üzere karakola gitti.
Polis ekibi, bölgede büyük vurgunu yapan hırsızların peşine düştü. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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