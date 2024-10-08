1 yaşındaki bebek balkondan düştü!

Çorum'da balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

1 yaşındaki bebek balkondan düştü!
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 07:39

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bebek Ali Hamed A, Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. kat balkonundan düştü.

Bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren bebek, yoğun bakıma alındı.


Etiketler: #çorum #bebek

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