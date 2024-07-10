Yayınlanma: 10.07.2024 - 22:17

Güncelleme: 10.07.2024 - 22:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edileceği öğrenildi. Peki, 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edilecek?

SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sabiha Gökçen THY-Pegasus uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI