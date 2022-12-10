10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: 'Türkiye'nin karnesi zayıf'

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Yılın 10 ayında 275 kadın erkekler tarafından katledildi, kadın hakları aktivistleri eylemlerde polis tarafından kötü muameleye maruz bırakılarak gözaltına alındı. İşçiler de polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken 10 ayda en az 1521 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

CEMEVLERİNE SALDIRI

Farklı kimliklere karşı ayrımcılık sürdü. Nüfusun üçte birini oluşturan Alevi kimliği resmen tanınmayarak cemevlerine saldırılar düzenlendi. Sağlık çalışanları hak ihlalleri tablosunda yerini aldı, 2022’nin dokuz ayında 339 sağlık çalışanı sözlü, fiziki şiddete maruz kaldı, bir doktor yaşamını yitirdi. Birçok yurttaş sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. AKP ve MHP’nin hazırladığı, gazetecilik meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak adlandırdığı “dezenformasyonla mücadele yasası” kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasayla birlikte yurttaşın haber alma hakkı, gazetecinin ise ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun her ay açıkladığı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre, 10 ayda 1901 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Rapora göre 4 bin 136 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Çok sayıda eylem, konser, festival ve etkinlik iptal edilirken eylem ve etkinliklerde 4 bin 597 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı’nın 31 Mart 2022 tarihli verilerinde Ceza İnfaz Kurumları’ndaki tutuklu ve hükümlü sayısı 314 bin 502 kişi olarak kaydedildi. İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre kötü muamelelerin birçoğu cezaevlerinde yaşanıyor. İnsan Hakları Derneği’nin 2021 raporuna göre geçen yıl cezaevlerinde 3 bin 282 mahkûmun insan hakları ihlal edildi.