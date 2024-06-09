10 bin dönümlük arazi anlaşmazlığında 4'üncü ölümün şüphelisi ağabey yakalandı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:33

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:35

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 bin dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle tarlada pompalı tüfekle vurulan, kardeşler arasında oluşan husumette öldürülen 4'üncü kişi olan mimar Gülseven Diken'in (49) cinayet şüphelisi ağabeyi Ömer Ziya Diken (58), 7 yıl sonra jandarmanın operasyonu ile komşu köyde yakalandı.

Diken ailesinin 12 çocuğu, babaları Şerif Diken'in ölümünün ardından kendilerine kalan Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki 10 bin dönüm arazinin 2 bin dönümlük kısmını, amcaları R.D.'nin usulsüz olarak üzerine geçirdiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Araziyi geri isteyen kardeşler ile amca R.D. arasında husumet başladı. Bu süreçte amca R.D. de karşı dava açtı. Kardeşlerden Ömer Ziya Diken, aynı zamanda kayınpederi de olan amcası R.D. ile birlikte hareket etti. Bazı kardeşleri de kendisine destek verdi. Kardeşler, 5 ve 7 kişilik gruplara ayrılarak arazi anlaşmazlığının tarafları oldu.

HUSUMETTE 4'ÜNCÜ CİNAYET

Taraflar arasında husumet sürerken, 2015 yılında aynı mahallede bir eve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda kardeşlerden Serdar Diken ile oğlu Ahmet Diken ve kuzeni Cemal Diken, hayatını kaybetti. İddiaya göre; amca R.D.'nin ifadesi sonrası Serdar Diken'in husumetlisi, avukat kardeşi Hasan Zerdüşt Diken, gözaltına alınarak tutuklandı. Olaydan 2 yıl sonra 4 Aralık 2017'de, husumete neden olan tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin mimar Gülseven Diken'e ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Diken'in 10 bin dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğünü ve bunun da bu olayla ilgili 4'üncü cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

BARIŞ HEYETİYLE GÖRÜŞMEYE GİTMİŞ

Gülseven Diken'in arazilerle ilgilenmek için yaşadığı Balıkesir'den Diyarbakır'a döndüğü, tarafların husumete son vermesinin yollarını aradığı, öldürüldüğü yıl 16 Kasım'da da avukat olan kız kardeşi Zeliha Diken ile barış heyetiyle görüşmek için Batıkarakoç Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Diken'in, olaydan jandarma komutanının araya girmesiyle paylaştıkları arazinin kendilerine düşen kısmını kardeşi Ömer Ziya Diken'in sürdüğünü görmesi üzerine jandarmaya haber verdiği, bir süre sonra da tarlada pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunduğu ortaya çıktı.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Ömer Ziya Diken'i yakalamak için çalışma başlattı. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, şüphelinin kırsal mahallenin karşısındaki küme evlerde olduğu bilgisine ulaştı. Ömer Ziya Diken, 7 yıl sonra yapılan operasyonla yakalandı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde Ömer Ziya Diken'in 2 kez 'kasten öldürme, silahla tehdit ve birden fazla kişi ile tehdit' suçundan da arandığı ortaya çıktı. Ömer Ziya Diken'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.