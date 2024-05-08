Arazi anlaşmazlığı yüzünden 74 yaşındaki komşusunu bıçakladı

Samsun’da bir kişi arazi anlaşmazlığı tartışmasında 74 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:43
Arazi anlaşmazlığı yüzünden 74 yaşındaki komşusunu bıçakladı
Abone Ol google-news

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi Kabadüz’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul D. (55) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Ahmet K.’yi (75) karnından bıçakladı. 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet K., tedavi altına alındı. 

Resul D. ise Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Samsun haberleri arazi haberleri bıçaklı kavga haberleri kavga haberleri komşu haberleri

İlgili Haberler

Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon liralık vurgun

Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon liralık vurgun
Sakarya Vadisi'nde ekim başladı, temmuz ayında hasat edilecek! 50 bin dönüm arazide üretiliyor...

Sakarya Vadisi'nde ekim başladı, temmuz ayında hasat edilecek! 50 bin dönüm arazide üretiliyor...
Seçim bitti arazi satışları başladı

Seçim bitti arazi satışları başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama

İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama
68 gün geçti… Oğuz Murat Aci’nin babası: ‘Eylem Hanım gelip adalete teslim olun’

68 gün geçti… Oğuz Murat Aci’nin babası: ‘Eylem Hanım gelip adalete teslim olun’
Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti
Bir sigara grubuna daha zam!

Bir sigara grubuna daha zam!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV yayın akışı