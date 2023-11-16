10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ADD’yi ziyaret etti

10'ncu Cumhurbaşkanı Sezer, ADD Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Sezer, “Her zaman gelmek istediğim bir kurum. Yeni binalarına taşınınca sayın başkanın davetiyle geldim, çok mutluyum” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:41
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ADD’yi ziyaret etti
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10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bugün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 

Sezer’i ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt Karşıladı.

Sezer, “Her zaman gelmek istediğim bir kurum. Yeni binalarına taşınınca sayın başkanın davetiyle geldim, çok mutluyum” dedi.


Ahmet Necdet Sezer Atatürkçü Düşünce Derneği ziyaret

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