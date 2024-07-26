10 dakika arayla 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 10 dakika arayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlarda bulunan toplam 41 kaçak göçmen kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:53
10 dakika arayla 41 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Temmuz saat 16.45'te Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. 

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 13'ü çocuk 22 kaçak göçmeni kurtardı. 

10 dakika sonra, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini daha alan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 11'i çocuk 19 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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