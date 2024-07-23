Edirne'de kapalı kasa minibüste 6 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:08

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:09

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden Edirne'ye gelen biri kapalı kasa minibüs, iki aracı takibe aldı.

TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerinde durdurulan araçlardan minibüs kasasında 1 Irak, 1 Libya ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere biri kadın 6 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsün sürücüsü C.D. ile araca öncülük ettiği belirlenen diğer otomobildeki M.D. ve M.T., gözaltına alındı.

Göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.