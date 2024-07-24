Edirne’de 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Avarız ve Üyüklütatar köylerinde yasa dışı yollarla Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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