10 Ekim Gar Katliamı davasında karar günü: Sanığın mazereti reddedildi!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:04

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:04

Ankara’da 10 Ekim 2015’te terör örgütü IŞİD’in saldırısı sonucu 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Gar Katliamı davasında bugün karar duruşması görülüyor.

Bir önceki duruşmada sanıklardan Erman Ekinci’nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasının alınamaması ve diğer sanık avukatlarının da öğleden sonraki duruşmaya katılmamaları nedeniyle duruşma ertelenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan karar duruşmasında 26 sanıktan 10'u hakkında karar verilmesi, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması bekleniyor.

SANIĞIN MAZERETİ REDDEDİLDİ

Sanık Erman Ekici müdafinin geçen celse sağlık raporu sunması nedeniyle bu celseye ertelenen duruşmaya tekrar mazeret gönderdiği görüldü. Yargılamayı uzatmak için gönderdiği değerlendirmesiyle mazeretin reddine, CMK'dan müdafii atanmasına karar verildi.

Sanıklar son savunmalarına başladı.