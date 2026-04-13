10 günde 4 kez: Marmaray'dan bir 'üzücü olay' açıklaması daha

13.04.2026 11:33:00
Haber Merkezi
İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Aydıntepe istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Tuzla-Pendik istasyonları arası tek hat işletmeciliği yapıldığından #Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan aksamının ardından tren seferlerinin yeniden çift hattan işletilmeye başlandığı duyuruldu.

10 GÜNDE 4'ÜNCÜ KEZ

Marmaray'ın söz konusu 'üzücü olay' bildirimi, 10 günde 4'üncü kez yapılmış oldu.

3 Nisan: Marmaray Göztepe durağında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu. Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerde gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

7 Nisan: Marmaray Üsküdar durağında yaşanan "üzücü olay" nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

9 Nisan: İstanbul’da Marmaray hattında bir kişinin raylara atlayarak yaşamını yitirmesi sonrası seferler bir süre tek hat üzerinden sürdürüldü, ardından yeniden çift hat işletmesine geçildi.

