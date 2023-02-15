10. günde bir mucize daha: 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremden 222 saat sonra, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkazda çalışma yapan ekipler, Melike İmamoğlu'nun yaşadığını belirledi. Kadının yeri tespit eden kurtarma ekipleri, zorlu bir çalışma sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu enkazdan çıkardı.
Melike İmamoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedav, altına alındı.
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