198 ve 199. saatte gelen mucize kurtuluş: 3 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:35

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:44

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde; 198. ve 199. saatlerde art arda mucize haberleri geldi.

18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, Adıyaman’da enkaz altından 'Domuz damı' yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.

YİNE AYNI YÖNTEM HAYAT KURTARDI

Abdülmusa Caddesi'ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazın en alt katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler 'Domuz damı' denilen yöntemle Muhammed’e ulaştı.

Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER KUTLAMA YAPTI

Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

2 KARDEŞ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da depremin 198’inci saatinde enkazdaki iki kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi'ndeki Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar’a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşlerin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.