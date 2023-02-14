Mucizeler sürüyor: 202. saatte Mine, 205. saatte Ayşegül enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:14

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde ağır yıkıma yol açarken, arama kurtarma çalışmalarında hâlâ mucizeler yaşanıyor.

Depremin faciasının 9'uncu gününde peş peşe umutlandıran haberler geldi. Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki Ayşegül Bayır, yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazından 206. saatte sağ olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kadın ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Ayşegül Bayır'ın enkazdan çıkarılması sonrasında bölgede bulunan akrabaları büyük sevinç yaşadı.

BAKANLIK KURTARILMA ANININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri de, Ayşegül Bayır'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Ayşegül Bayır İsa Apartmanı enkazından 205.saatte kurtarıldı. Biz ona nefes, o bize sevinç oldu..." ifadelerine yer verildi.

??#Kahramanmaraş



Ayşegül Bayır İsa Apartmanı enkazından 205.saatte kurtarıldı. Biz ona nefes, o bize sevinç oldu...#deprem pic.twitter.com/BKstu7OfSq — T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri (@acilafetgovtr) February 14, 2023

HATAY'DA DA 202. SAATTE GELEN KURTULUŞ

Hatay'da ise enkaz altındaki Mine Akgül, depremin 202. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 26 yaşındaki kadının, moloz yığınlarını kaldıran kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.