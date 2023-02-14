Mucizeler sürüyor: 202. saatte Mine, 205. saatte Ayşegül enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazından 205 saat sonra 35 yaşındaki Ayşegül Bayır sağ olarak çıkartıldı. Hatay'da ise depremin 202. saatinde 26 yaşındaki Mine Akgül, sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde ağır yıkıma yol açarken, arama kurtarma çalışmalarında hâlâ mucizeler yaşanıyor.
Depremin faciasının 9'uncu gününde peş peşe umutlandıran haberler geldi. Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki Ayşegül Bayır, yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazından 206. saatte sağ olarak çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kadın ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Ayşegül Bayır'ın enkazdan çıkarılması sonrasında bölgede bulunan akrabaları büyük sevinç yaşadı.
BAKANLIK KURTARILMA ANININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri de, Ayşegül Bayır'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Ayşegül Bayır İsa Apartmanı enkazından 205.saatte kurtarıldı. Biz ona nefes, o bize sevinç oldu..." ifadelerine yer verildi.
??#Kahramanmaraş— T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri (@acilafetgovtr) February 14, 2023
Ayşegül Bayır İsa Apartmanı enkazından 205.saatte kurtarıldı. Biz ona nefes, o bize sevinç oldu...#deprem pic.twitter.com/BKstu7OfSq
HATAY'DA DA 202. SAATTE GELEN KURTULUŞ
Hatay'da ise enkaz altındaki Mine Akgül, depremin 202. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 26 yaşındaki kadının, moloz yığınlarını kaldıran kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.
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