10 gündür haber alınamıyordu: Ölü bulundu!
İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Oğlananası Mahallesi'nde ikamet eden Cengiz Keskin'den (50) haber alamayan yakınları, eve gelerek kapıyı çaldı.
Evin lambasının yandığını fark eden Keskin'in yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Keskin'i oturduğu koltukta hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen iki çocuk babası Keskin'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendiriliyor.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: #İzmir #ölü bulundu #ev
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- 'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- Son seçim anketinde büyük fark
- 'Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'
- MSB'den açıklama geldi!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!
- İmamoğlu’nun şansı