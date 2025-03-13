10 gündür haber alınamıyordu: Ölü bulundu!

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

10 gündür haber alınamıyordu: Ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:37

Oğlananası Mahallesi'nde ikamet eden Cengiz Keskin'den (50) haber alamayan yakınları, eve gelerek kapıyı çaldı.

Evin lambasının yandığını fark eden Keskin'in yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Keskin'i oturduğu koltukta hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen iki çocuk babası Keskin'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendiriliyor.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Etiketler: #İzmir #ölü bulundu #ev

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