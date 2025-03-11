4 gündür haber alınamıyordu: İnşaatın bodrumunda ölü bulundu!

Konya'da 4 gündür evine gitmeyen ve ailesi tarafından aranan 19 yaşındaki Oktay Doğan, evinin bulunduğu sokak üzerindeki inşaatın bodrum katında ölü olarak bulundu.

4 gündür haber alınamıyordu: İnşaatın bodrumunda ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:48

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi'nde Kışla Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta saat 13.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 4 gündür evine gitmeyen Oktay Doğan (19), ailesi tarafından aranmaya başladı. Aile üyelerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan inşaatın bodrumuna bakması üzerine, Oktay Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, Doğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından ölüm nedenin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Oktay Doğan'ın olayın yaşandığı inşaatın bodrumunda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #cansız beden #inşaat #konya #kayıp

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