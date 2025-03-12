35 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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