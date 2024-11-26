10 gündür kayıp... Evden çıktı, bir daha haber alınmadı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:10

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:10

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolduktan sonra en son Cizre’de Silopi çevreyolunda görülen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i (22) arama çalışmaları su altı, su üstü, kara ve havadan devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde olumsuz hava şartlarına rağmen AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek’in koordinesinde çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekipleri, kayıp genci bulmak için Dicle Nehri'nin her iki yakasında çalışmalarını sürdürüyor.