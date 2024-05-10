10 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:02

SAKARYA ilinde 10 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1367 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5038 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU, 5059 NOLU SK., 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, 8 NOLU SK., ANKARA, HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., ILGAZ SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KOŞAR SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., KUMKÖY SK., NUR SK., ÖZCAN, SANTIYE, SET ARKASI, ŞANTİYE SK., ÜNSAL SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM3, YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde ANKARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde NEVİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 501. SK., CİVAN SK., ÇAĞLAYAN SİTESİ İÇ YOLU, ÇARK CD., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİĞDEM SK., EMSAL SK., ENGIN, ENGİN SK., GONCA SK., GÜLİSTAN SK., INCI SK., İNCİ SK., MERT SK., NARIN, NARİN SK., SULTAN, SULTAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3041., 3143., ÇIRÇIR SK., FIRTINA SK., KUDÜS, KUDÜS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., 615., 617., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 309., 309. SK., 556. SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 308. SK., 324. SK., 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 342. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 546., 548., 63., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, DİLBER SK., ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., FERAH SK., IŞIK SK., KEKLİK SK., KUMRU, KUMRU SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT, PARK İÇİ YOLU, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, ZAMBAK SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 10 Mayıs Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 539. SK., 547., 547. SK., 549., 550. SK., 553., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, REŞİTBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3003 SK., 3010, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3053 SK., 3055, 3055 SK., 3061, 3061 SK., 3063, ALEV, BAHAR, DAL SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, IRMAK SK., SELVİ SK., SET ARKASI SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8008 SK., 8018 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021, 8021 SK., 8023 SK., 8025, 8025 SK., 8027 SK., 8029 SK., 8042 SK., 8044 SK., 8046, 8046 SK., 8071 SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., KARDELEN SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE mahallelerinde DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 381 NOLU SK., 382 NOLU SK., 8006 SK., BARBAROS SK., BİLGİ SK., HAT, HAT SK., ORHAN GAZİ CD., SADIK, SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, ALIFUATPASA, EPÇELER mahallelerinde 275., 2751., 2752., 2753., 2756., 2757., AKKAYA CD., AKKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, AKKAYA SK., EPÇELER, EPÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 10 Mayıs Cuma 07:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., BARIŞ MANÇO SK., ÇELEBİOĞLU SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU SK., HASAN POLATKAN SK., KELEBEK SK., KEPEKLİ CD., LİSE SK., MEHMET BALKAN SK., NİSAN 17. SK., OKUL CD., Ş.SERHAT EMRE SK., YENİ HAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE mahallelerinde BEYKÖY İÇ YOLU, KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, MERKEZ-, MERKEZ- SK., MERKEZ_118, MERKEZ_128, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_3, MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_60, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 400 KÜME EVLER, 401 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 300 SK., 327 SK., 328, 328 SK., 400, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 13012, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARABACI SK., ARSLAN, ARSLAN SK., ATAK, AVCILAR SK., AYDINLAR, BABALI, BAHAR SK., BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, CAMI, CEYLAN SK., CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIRACILAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DEFNE SK., DEPO, DERYA, DERYA SK., DOGAN, DORUK, DORUK SK., DÜGLEN, DÜĞLEN SK., EREN SK., ESENTEPE SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, GARIPLER, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜL, GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HANIMELI, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HUZUR, HUZUR SK., HUZUR/1, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, KALKAVAN, KANAL SK., KANARYA SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARACA SK., KARSLI, KARTAL SK., KAYA, KAYA SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜCEK CD., KÜÇÜK SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKSE SK., MERKEZ_1, MESCIT, MESCİT SK., MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEYDAN, MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, OKUL, OKUL SK., OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAHIN, SAKARYA, SAKARYA CD., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SERÇE SK., SEVER, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TEPE, TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAVUZ SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMİ SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 10 Mayıs Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde AKYAZI, KARAÇALILIK, SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.