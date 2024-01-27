Yemekten sonra fenalaştılar: İşçiler hastanelik oldu!

Yalova’nın Altınova ilçesinde 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 20:08
Yemekten sonra fenalaştılar: İşçiler hastanelik oldu!
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Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi’nde akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 

Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi.


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