Yine KYK yine ihmal: Öğrenciler hastanelik oldu!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:03

Güncelleme: 25.01.2024 - 19:03

Kütahya’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.