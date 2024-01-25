Yine KYK yine ihmal: Öğrenciler hastanelik oldu!
Kütahya’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu.
Kütahya’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.
Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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