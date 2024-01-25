Yine KYK yine ihmal: Öğrenciler hastanelik oldu!

Kütahya’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:03
Yine KYK yine ihmal: Öğrenciler hastanelik oldu!
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Kütahya’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. 

Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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