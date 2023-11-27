10 yaşındaki Buğrahan, okula giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

Gaziantep’te, okula giderken otomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi Buğrahan Yiğit (10), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:20
Abone Ol google-news

Feci kaza, sabah erken saatlerde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okula gitmek için evinden çıkan Buğrahan Yiğit'e yolun karşısına geçmek istediği sırada B.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Buğrahan Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


İlgili Haberler

Cumhuriyet kazanımları öncesi İzmir-2

Cumhuriyet kazanımları öncesi İzmir-2
3 buçuk milyon açık pozisyon var; yıllık 100 bin dolardan fazla kazandırıyor!

3 buçuk milyon açık pozisyon var; yıllık 100 bin dolardan fazla kazandırıyor!
Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler